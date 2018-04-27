США на межі дефолту? Що чекає Україну...

Конгрес США відмовив Бараку Обамі збільшити максимальний рівень державного боргу країни. Причому зроблено це було в ультимативній формі і не без політичної складової. Проти проголосували всі конгресмени-республіканці. Вони зажадали від президента для початку скоротити ряд статей держвидатків, аби знизити дефіцит бюджету. Але, швидше за все, головна причина такого протистояння - де-факто стартувала в США передвиборча кампанія. Тобто, протиборчі сторони, незважаючи на те, що країна стоїть на порозі нової глибокої рецесії і в принципі все може закінчитися дефолтом, доводять один одному, хто в США господар.

Що ж до скорочення витрат, то в цьому напрямку адміністрація президента США вже діє. Припинені урядові відрахування в два найбільші пенсійні фонди. Зараз розробляється схема скорочення субсидій у сільському господарстві, витрат на пенсійні програми, а також продаж держвласності. Республіканці вважають, що уряду також необхідно продати активи, включаючи резерви золота, аби залучити кошти для виплат кредиторам. Всі ці дії, як відомо, аж ніяк не сприяють розумінню з боку електорату, що може похитнути позиції демократів. Та й республіканців зрозуміти можна. Впроваджувані в життя добродійні проекти Б.Обами, які реалізовувалися на противагу принципам Буша-молодшого і фактично внесли «на коні» Б.Обаму в Білий дім, сильно підкосили бюджет США, він їх просто не витримав. Швидше за все, конгресмени погодяться на підвищення рівня планки держборгу, але при цьому «соціальний запал» демократів вони вгамують.

Ситуація, на перший погляд, дійсно виглядає критичною, але це за українськими мірками. Держборг США до травня досяг граничного рівня - 14,3 трлн. дол., він становить 72,4% ВВП. Міністерство фінансів заявило, що усі технічні заходи дозволять США уникнути дефолту тільки до 2 серпня. Між тим, за даними Євростату, за 2010 рік держборг всієї єврозони склав 85,1% ВВП, ЄС - 80% ВВП, на сьогодні найбільший держборг у Греції (142,8% ВВП), Італії (119%), Бельгії (96,8%) та Ірландії (96,2%). А згідно з положеннями пакту стабільності ЄС, держборг країн єврозони не повинен перевищувати 60% ВВП, дефіцит бюджету - 3% ВВП.

І ще один дуже важливий момент. Держборг США номінований у доларах. Якщо іншим країнам для погашення своїх зовнішніх зобов`язань потрібно "зелений" ще де-небудь роздобути, активізуючи торгові операції, то Штатам досить провести емісію національної валюти (світова практика такого порятунку дуже добре відома і українцям). Ось саме це дійство і може відбитися на світовому ринку. Курс долара буде лихоманити, що вже триває не один місяць. Ось тут-то і варто розібратися, як будуть розгортатися події і чим ситуація відгукнеться Україні...

Як відзначає Микола Івченко, керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні, до 2 серпня ще залишається час. Тому у демократів і республіканців є шанс прийти до компромісу. «Навряд чи республіканці відмовляться до 2 серпня голосувати за підвищення планки держборгу, тому що в цьому випадку, з одного боку, вони проявлять принциповість. Але з іншого - події призведуть до незворотних наслідків, зокрема, зниження рейтингів США з боку рейтингових агентств і остаточної втрати довіри до долара з боку світової фінансової спільноти і, звичайно ж, зниження американської національної валюти», - вважає експерт.

М.Івченко підкреслює, що певне зниження вартості американської валюти вигідне США. «Однак, це зниження повинно бути помірним і контрольованим. Можливий наступний сценарій: прийняття рішення буде навмисно затягуватися до 2 серпня, щоб долар падав у світі щодо основних валют в очікуванні даної події. Можливо навіть, що 2 серпня партії так і не зможуть знайти компроміс, проте США будуть старанно виплачувати за своїми боргами, що не буде давати ніяких підстав для дефолту за американськими казначейськими зобов`язаннями. І лише у вересні-жовтні планка державного боргу буде підвищена і буде розроблений план зі скорочення державних боргів», - вважає експерт.

На його думку, такий сценарій навряд чи призведе до якоїсь катастрофи на світових фінансових ринках. «Це лише прискорить збільшення покупок центральними банками золота та інших альтернативних валют (китайський юань, бразильський реал, індійська рупія, російський рубль, японська ієна, можливо, євро), що і так чітко проявляється останнім часом. Однак, для США це дасть ефект у вигляді підтримки вітчизняного експорту та деякого обмеження китайського імпорту.

Ця новина є ще одним підтвердженням того, що в довгостроковій перспективі, близько 15 років, позиції долара у світі будуть поступово слабшати, а ось позиції валют країн, що розвиваються, навпаки, будуть посилюватися. Країни в розрахунках за експорт-імпорт поступово будуть переходити на інші валюти.

Для України, в принципі, це - гарна новина, тому що вона дає чіткий сигнал населенню і бізнесу, що ті колосальні заощадження в готівкових доларах, які оцінюються в 50-60 млрд., в довгостроковій перспективі також можуть знецінюватися і, що світова спільнота, ймовірно, буде змушена шукати новий кошик валют для прив`язки національної валюти», - підкреслив експерт.

Між тим, як зазначає Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру, найближчим часом інформація про дії конгресу США буде ТОР-новиною на світовому ринку. «Дискусії будуть дуже активними, але дефолту не буде. Буде просто своєрідний торг. Швидше за все, рішення приймуть у кінці липня, так що спокійного літа не очікується», - вважає експерт.

За його словами, безпосередньо ліміт держборгу США на економіку України не впливає. Наша країна, на відміну від Росії та Китаю, не є великим власником американських держпаперів (найбільшими міжнародними кредиторами США є Китай, Японія і Великобританія, перші два володіють цінними паперами США на суму 1 трлн. дол. Росія утримувач держоблігацій на 128 млрд. дол. – 8 місце). Але дані події мають вагу для світового валютного ринку, і Україні з проблемним платіжним балансом потрібно бути готовою до різного роду несподіванок.

«Перш за все, проблема спровокує зростання курсу євро/долар. На сьогодні він на рівні 1,44 і має всі шанси досягти 1,5. У результаті, в Україні курс євро/гривня буде на рівні 11,6 грн. з орієнтиром на 12 грн. Євро останнім часом засвідчив свою нестабільність, але дає можливість заробити на курсі за рахунок подій у США.

Девальвація долара щодо євро може призвести до зростання світових цін на метал і хімічну продукцію. У травні 2011 року вартість металу знижувалася. (Індекс CRB BLS Metals за травень впав на 2,7%). Це призвело до падіння експортної виручки України. Тепер же ситуація може змінитися. Хоча зростуть не тільки ціни на метал, але й на продовольство (за травень 2011 індекс CRB BLS Foodstuffs зріс на 2,6% і продовжує підвищуватися). Дешевий долар несе «зелену» інфляцію, яку відчує і Україна», - підкреслює експерт.

За його словами, «зелений, що худне» дасть можливість простіше розміщувати українські єврооблігації на світовому ринку. Інвестори будуть шукати альтернативні об`єкти вкладень, при цьому одну частину доларових ресурсів будуть конвертувати в євро, а іншу, можливо, спрямують на купівлю українських єврооблігацій, номінованих у євро. Якщо б не вітчизняні бюрократичні традиції, Україна за рахунок проблем США отримала б унікальну можливість залучити потужні прямі вкладення в економіку. Поки інвесторам простіше вкладати долари в Бангладеш або Кенію. Так що, швидше за все, шанс великих залучень ми втратимо. А шкода, така можливість дається не часто».

Як бачите, проблеми бувають не тільки в економіці України. Світові лідери, як показав час, не позбавлені цього зворотного боку успішності. Шкода тільки одного - навіть якщо ситуація може зіграти на користь України, економічні «пріоритети» влада не дадуть їй цим скористатися...

Нана Чорна (УНІАН)