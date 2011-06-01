Дефіцит Держбюджету України збільшився на 2,5%

Дефіцит Державного бюджету України в січні-квітні 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, збільшився на 2,5% - до 3,971 млрд. грн. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Доходи Держбюджету за звітний період склали 89,872 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду – 77,211 млрд. грн. або на 4% більше запланованого показника.

Податкові надходження до Держбюджету склали 76,252 млрд. грн., неподаткові надходження – 12,475 млрд. грн.

Касові витрати Держбюджету за чотири місяці 2011 року склали 93,445 млрд. грн., зокрема витрати загального фонду – 82,096 млрд. грн.

За даними Мінфіну, витрати загального фонду на трансферт Пенсійному фонду України в січні-квітні ц.р. склали 19,275 млрд. грн.

За звітний період з Держбюджету було надано кредитів на 1,214 млрд. грн., сума повернення кредитів склала 816,2 млн. грн.

У січні-квітні 2011 року погашення основної суми державного боргу з Держбюджету склало 19,114 млрд. грн. Державні запозичення до бюджету були здійснені в обсязі 37,332 млрд. грн.

Від приватизації державного майна в січні-квітні 2011 року до Державного бюджету надійшло 5,626 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» (з поправками) доходи Держбюджету передбачені на рівні 285,073 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду – 239,630 млрд. грн., доходи спеціального фонду – 45,443 млрд. грн.