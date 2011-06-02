Міжбанк: відкриття торгів - 7,9850/7,9920 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 7,9850/7,9920 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2844/0,2848, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 11,4790/11,4910. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,4385/1,4387 (середа – 1,4440/1,4442).

У середу, 1 червня, Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари USD/UAH – 7,9750/7,9850.