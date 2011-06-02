НБУ ввів тимчасову адміністрацію в "Інпромбанку"

Національний банк України своєю постановою № 173 від 1 червня ц.р. ввів тимчасову адміністрацію у ВАТ «Інноваційно-промисловий банк» на три місяці - з 2 червня по 1 вересня 2011 року.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, тимчасовим адміністратором "Інпромбанку" призначений незалежний експерт Сергій БОГАТИРЬОВ.

Також повідомляється, що для створення сприятливих умов для відновлення фінансового стану банку введено мораторій на задоволення вимог кредиторів терміном на 3 місяці - з 2 червня по 1 вересня 2011 року.

Довідка УНІАН. «Інпромбанк » (м. Харків) заснований у 1993 році.

Активи банку на 1 квітня 2011 становили 1,169 млн. грн., зобов`язання - 841,288 млн. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 954,597 млн. грн., власний капітал - 227,587 млн. грн., статутний капітал - 173,648 млн. грн.

«Інпромбанк » завершив I квартал 2011 року з прибутком 1,2 млн. грн.

На 1 квітня 2011 ніхто з акціонерів банку не володів більш ніж 10% акцій.