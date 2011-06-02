Тігіпко розкритикував "свій" Податковий кодекс

Віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО піддав критиці недоліки нового Податкового кодексу за підсумками його дії за 5 місяців.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи сьогодні на міжнародній конференції, він, зокрема, зазначив, що проблемними питаннями оподаткування залишаються цінні папери і хеджування. «Ми цілі блоки дуже погано прописали. Тільки узяти те, що стосується цінних паперів, у нас практично тотально закони лежать, і ми не рухаємося. Ми не врегулювали операції з хеджування», - сказав С.ТІГІПКО.

Також віце-прем`єр вважає, що Податковий кодекс (ПК) повинен містити норму про оподаткування нерухомості, пункт т.з. податку на розкіш.

За словами С.ТІГІПКА, часто у різних регіонах через відсутність єдиної бази роз`яснень по-різному трактуються норми ПК.

Віце-прем`єр-міністр відзначає, окрім іншого, нестабільність податкового законодавства України: «Ми прийняли ПК, а вже через місяць більшість його норм почали діяти. Практично бізнес не одержав часу на адаптацію своїх підприємств».

Неефективним вважає С.ТІГІПКО ПК у плані інвестиційних операцій: «Неефективність податкової системи у плані несприятливого і, багато в чому, дискримінаційного регулювання інвестиційних операцій – подвійне оподаткування доходів від спільної діяльності, включення у дохід оподаткування безпроцентних поворотних позик, нечіткі правила оподаткування операцій з об`єктами права інтелектуальної власності...»

Також «явне надмірне податкове навантаження на фізичних осіб з низьким і середнім рівнем доходів», - вважає С.ТІГІПКО.

Крім того, він відзначив корупцію і неефективну судову систему як частини проблемних питань податкового законодавства. Також на сьогодні проблеми існують у сфері надання пільг підприємствам, які, на думку С.ТІГИПКА, в Україні носять хаотичний характер.

У питанні ефективності дій податківців віце-прем`єр-міністр відзначає їх низький рівень юридичної кваліфікації.

За його словами, до кінця наступного тижня Кабінет міністрів України розгляне зміни до Податкового кодексу, розроблені експертною групою під керівництвом віце-прем`єр-міністра - міністра соціальної політики Сергія ТІГІПКА.

Поправки були підготовлені за підсумками обговорень з асоціаціями підприємців і роботодавців за час дії ПК.

Як зазначив віце-прем`єр-міністр, на сьогоднішній день експертна група підготувала більш як 500 поправок до документа. А вже до кінця року буде розроблено комплексний законопроект, який дозволить внести до податкової системи глобальні зміни. «Для більш ефективного доопрацювання кодексу ми запросили фахівців московського офісу компанії Ernst&Young. Вони допомогли виявити слабкі сторони нашого податкового законодавства», – сказав С.ТІГІПКО.

Також, за його словами, необхідно посилити контроль над трансфертним ціноутворенням, щоб уникнути нелегального виведення українських капіталів за кордон, посилити боротьбу з ухиленням від оподаткування, відмовитися від хаотичної та неефективної системи пільг. «Ці заходи допоможуть збільшити надходження до держбюджету, розширити базу оподаткування, а надалі – зменшити податкове навантаження на економіку», - зазначив С.ТІГІПКО.

Віце-прем`єр вважає, що пропозиції експертів будуть враховані у відповідному законопроекті, який підготують до кінця літа. А вже восени почнеться обговорення новацій з бізнесом і громадськістю. «До кінця року ми зможемо прийняти цей документ, при цьому буде передбачено адаптаційний період для підприємців», – сказав він.