На сьогоднішніх торгах долар залишиться під тиском - експерт

На торгах у четвер, 2 червня, долар залишиться під тиском, а у європейських валют буде шанс зміцнитися. Євро може повернутися до рівня 1,44, а фунт - до 1,64. Франк цілком може сформувати новий максимум, а ієна - досягти опору 80.50, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як зазначають аналітики, новинний фон в четвер не буде насиченим. Важливими для ринку стануть дані про обсяг обігу роздрібної торгівлі в Австралії та обсяг виробничих замовлень у США.