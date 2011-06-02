Арбузов: до середини літа «споживча інфляція» може сягнути 12-13%

Голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ прогнозує, що до середини літа «споживча інфляція» може сягнути 12-13%.

Про це йдеться у листі голови Нацбанку С.АРБУЗОВА до прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА. Копія листа є в розпорядженні УНІАН.

Так, у квітні зростання індексу споживчих цін “прискорилося” до 9,4% у річному вираженні. Враховуючи тенденції до зростання світових цін на сировинні товари та низьку базу порівняння минулого року, до середини літа споживча інфляція може сягнути 12-13% у річному вираженні.

М.АРБУЗОВ зазначає, що, починаючи з грудня минулого року, зростання споживчих цін визначається переважно зростанням інфляції витрат: цінами на продовольство, адміністративно-регульованими тарифами та цінами на пальне. Різке зростання цін на вказані продукти та послуги підвищує собівартість продукції і, відповідно, прискорює базову інфляцію.

У документі констатується, що, за оцінками міжнародних та вітчизняних експертів, досягнення урядового прогнозу інфляції (8,9%) є малоймовірним. Зокрема, МВФ прогнозує споживчу інфляцію на 2011 рік на рівні 10,2%, а березневий консенсус-прогноз Міністерства економічного розвитку (складений на основі оцінок експертів із тринадцяти державних та неурядових організацій) - погіршено до 11,1%. До того ж результати ділових очікувань підприємств за перший квартал поточного року свідчать, що інфляційні очікування бізнесу на наступні 12 місяців зросли порівняно з даними попереднього кварталу й сягнули 14,7%.

«Нинішні нереалістичні параметри інфляції ставлять під сумнів усю сукупність макроекономічних показників як на поточний, так і наступний роки, - пише М.АЗАРОВУ голова НБУ. - Отже, призводять до зниження довіри до економічної політики Уряду в цілому та, відповідно, унеможливлюють досягнення цілей у коротко- та середньостроковому періодах».

У Національному банку також покладають на уряд М.АЗАРОВА провину за зрив співпраці з Міжнародним валютним фондом, що призвело до зниження довіри інвесторів до України.

«На жаль, ці негативні тенденції, окрім іншого, зумовлені публічними заявами керівництва Уряду, які суперечать цілям програми, що підтримується МВФ (зокрема, стосовно цін та тарифів тощо)», - констатує С.АРБУЗОВ.

У Нацбанку, зокрема, підрахували, що невиконання умов Меморандуму з МВФ призведе до ненадходження коштів лише у 2011 році в обсязі майже 7,7 млрд. дол. США від міжнародних фінансових організацій (від МВФ – 6,2 млрд., Світового банку – 0,85 млрд., Єврокомісії – 0,6 млрд.).

Також з високою імовірністю погіршиться суверенний рейтинг України; зросте вартість зовнішніх запозичень; скоротяться надходження прямих іноземних інвестицій та боргових ресурсів до банків і реального сектора; підвищиться попит на готівкову валюту.

«За нашими оцінками, обсяг загальних втрат фінансових ресурсів до кінця 2011 року може скласти близько 9 млрд. дол. США. В умовах збереження дефіциту поточного рахунку це може призвести до суттєвого скорочення міжнародних резервів», - прогнозує голова НБУ.