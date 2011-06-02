Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 7,9840-7,9910 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9850/7,9920, на 12:00 звузився спред - 7,9855/7,9885. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9840/7,9910 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2844/0,2848, на 12:00 ціни піднялися до 0,2848/0,2851. На момент закриття торгів ціни досягли денного максимуму - 0,2854/0,2856. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 27,9350 (-0,0470).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4385/1,4387, а на 15:00 зросли до 1,4468/1,4470.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,4790/11,4910, на 12:00 ціни пішли вгору - 11,5040/11,5145. На момент закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 11,5515/11,5675.