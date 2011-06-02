Росія продовжить «заманювати» Україну до Митного союзу – експерт

Москва. Керівник Центру досліджень проблем країн СНД і Балтії Російського інституту стратегічних досліджень Тамара ГУЗЕНКОВА вважає, що Росія продовжить «заманювати» Україну до Митного союзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це вона сказала сьогодні в Москві під час міжнародної конференції «Росія-Україна: гуманітарні та економічні основи стратегічного партнерства. Кроки до модернізаційного альянсу?».

«Я думаю, що якийсь час буде дана фора, буде якийсь період, коли Україну заманюватимуть до цього проекту, може бути, як неповноцінне членство», - сказала Т.ГУЗЕНКОВА.

Водночас, вона вважає, що керівництво України «вдаватиме, що зацікавлене в Митному союзі й розглядає шляхи і варіанти участі».

«Робитиметься все, щоб не сказати «ні» Росії й ПУТІНУ і тим самим поставити додаткові бар`єри у вирішенні найголовнішого питання. Найголовніший жах і кошмар українського керівництва – це ціни на газ. Саме це змушуватиме лавірувати, давати різного роду обіцянки, і може, в якийсь момент сторони дійдуть до формули умовної участі в Митному союзі», - сказала експерт.

За її словами, незважаючи на те, що російський прем`єр Володимир ПУТІН пригрозив Україні, Росія не зацікавлена «закручувати гайки» на українському напрямі. «Політика зваблювання з боку Росії продовжить реалізуватися якийсь час», - вважає Т.ГУЗЕНКОВА.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня на прес-конференції в Мінську прем`єр-міністр РФ В.ПУТІН сказав, що створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом може негативно позначитися на економічних відносинах України з Росією, Білоруссю і Казахстаном.

За його словами, Росія буде змушена вибудовувати кордон для українських товарів, якщо Україна і ЄС створять зону вільної торгівлі.

В.ПУТІН упевнений, що вести переговори з Євросоюзом у форматі Єдиного економічного простору чи Митного союзу – «це зовсім інша справа».

Водночас, він зазначив, що приєднання до будь-яких інтеграційних об`єднань є суверенним правом України.