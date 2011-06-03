Янукович відправить Азарова у відставку, списавши на нього всі провали - Тимошенко

Екс-прем`єр-міністр України, лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО прогнозує, що перед виборами до Верховної Ради Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відправить главу уряду Миколу АЗАРОВА у відставку, списавши на нього всі економічні негаразди.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу TBі.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що вже зараз різні відомства починають перекидати одне на одного провину за погіршення стану справ в економіці, про що, зокрема, свідчить лист голови Нацбанку Сергія АРБУЗОВА щодо стурбованості НБУ стрімкою інфляцією. За її словами, у цьому листі фактично вказується, що економічна ситуація в Україні може піти за "білоруським сценарієм".

"Вони почали з`їдати один одного. ЯНУКОВИЧ приводить уряд на чолі з АЗАРОВИМ і говорить про те, що АЗАРОВ несе за все відповідальність", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також заявила, що В.ЯНУКОВИЧ, який зараз має всі права і повноваження, "хоче ближче до парламентських виборів звільнити АЗАРОВА, направити всі незадоволення людей у фальшивий бік, нібито це АЗАРОВ винен, і сам вийти на парламентські вибори, докинувши виборцям по 20 грн. до пенсії та зарплат".