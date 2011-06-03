На сьогоднішніх торгах євро може оновити тижневий максимум - експерт

На торгах у п`ятницю, 3 червня, євро може оновити свій тижневий максимум і піднятися вище за відмітку 1.4500, наступною метою пари стане рівень 1.4550. У такому випадку покупки можуть поширитися і на фунт, який може зрости до 1.6450, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, п`ятниця на світовому валютному ринку буде цікава основною подією місяця - релізом даних про зміну кількості зайнятих у несільськогосподарському секторі економіки США.

Згідно з прогнозами, приріст складе 168 тис. робочих місць, що менше попереднього значення. Причому, варто відзначити, що дана прогнозна цифра неодноразово переглядалася у бік зниження. Судячи за даними про зайнятість, які були опубліковані ADP в середу, показник справді продемонструє негативну динаміку.