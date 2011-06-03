Україна перейде на автоматичне відшкодування ПДВ до кінця цього року - Ярошенко

Міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО заявляє, що станом на 1 червня було відшкодовано 16,7 млрд. грн. податку на додану вартість (ПДВ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Верховній Раді під час Години запитань до уряду.

За словами міністра, це в 2,6 разів більше минулорічного показника. Як сказав Ф.ЯРОШЕНКО, уряд свідомо пішов на автоматичне відшкодування ПДВ. «До речі, цього принципу жодна країна в світі не застосовує», - сказав він.

Ф.ЯРОШЕНКО зазначив, що за підсумками квітня-травня автоматично відшкодовується ПДВ суб’єктам господарювання в межах від 50 до 70%. Він наголосив, що на автоматичне відшкодування ПДВ в повному обсязі повністю передбачається перейти до кінця поточного року.

Як повідомляв УНІАН, розмір відшкодування податку на додану вартість по реальному експорту в 2011 році, за попередніми розрахунками уряду, становитиме близько 37 млрд. грн.