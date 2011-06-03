Система «електронна митниця» повноцінно запрацює з січня 2012 року - Калетнік

Голова Державної митної служби України Ігор КАЛЕТНІК заявляє, що система «електронна митниця» повноцінно запрацює з січня 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Могилів-Подільському Вінницької області.

«Програма була розрахована на 5-річний термін і на її реалізацію було передбачено 1 млрд. 400 млн. грн., а на сьогоднішній день профінансовано трохи більше 25 млн. грн.», - повідомив він.

За словами І.КАЛЕТНІКА, вже розпочата друга фаза цього проекту, яка дозволить виявити ті складнощі, які можливі при введені цієї системи в дію. «Ми розраховуємо, що після відповідної постанови Кабінету міністрів, яка врегулює зменшення кількості дозвільних документів, – це ще більш спростить можливість введення цієї системи. І я думаю, що при певній частковій можливості фінансування цього проекту повноцінно система запрацює з січня 2012 року», - зазначив голова Держмитслужби України.

Він також нагадав, що «електронна митниця» – це система, яка дозволяє кожному суб’єкту і кожному підприємцю працювати без застосування паперів, а також це дозволяє мінімізувати людський фактор, можливі корупційні прояви. «Адже людина може, не виходячи зі свого офісу, завдяки системі «електронна митниця» здійснити митне оформлення любого вантажу», - додав І.КАЛЕТНІК.