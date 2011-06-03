На сьогодні через «Ощадбанк» вкладникам «Родовід Банку» вже виплачено 2,5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Години запитань до уряду заявив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.

Він повідомив, що в «Ощадбанку» зареєстровані 100 тис. вкладників «Родовід Банку» для виконання фінансових зобов’язань перед ними. За словами міністра, понад 46 тис. вкладників вже отримали свої кошти або побажали залишити їх на депозитах в «Ощадбанку».

«На виплату спрямовано 2,5 млрд. грн., із яких 800 млн. грн. переоформлено як депозити», - сказав він.

Ф.ЯРОШЕНКО додав, що, згідно з прогнозами, решту суми буде виплачено до кінця серпня цього року.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня 2011 року Кабінет міністрів України прийняв рішення про докапіталізацію «Родовід Банку» на 3,95 млрд. грн. і «Ощадбанку» на 604 млн. грн.

Кошти будуть використані для проведення виплат вкладникам – фізичним особам «Родовід Банку» шляхом їх переведення в «Ощадбанк».

За даними Нацбанку, на 1 січня 2011 року обсяг коштів фізосіб у банку склав 3,961 млрд. грн., зокрема 1,320 млрд. грн. – в іноземній валюті.

Довідка УНІАН. «Родовід Банк» зареєстрований у 1990 році, на сьогодні входить до групи великих банків України.

На 1 квітня 2011 року активи банку склали 9,938 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 4,417 млрд. грн., зобов`язання – 9,178 млрд. грн., статутний капітал – 8,409 млрд. грн., власний капітал – 760,076 млн. грн.

«Родовід Банк» (Київ) у I кварталі 2011 року скоротив збитки у 8 разів, порівняно з відповідним періодом 2010 року – до 392,971 млн. грн.

З 16 березня 2009 року в «Родовід Банці» працює тимчасова адміністрація Нацбанку.

У 2009 році «Родовід Банк» був докапіталізований за участю держави, внаслідок чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.