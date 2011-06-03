Янукович: в 2012 році економічна ситуація в Україні поліпшиться

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що в 2012 році економічна ситуація в Україні поліпшиться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Ради регіонів у Криму.

Зокрема, за словами Президента, «2012-й рік проглядається трошки краще, ніж 2011-й, бо ми вже не будемо мати таких боргів».

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що в поточному році Україна має сплатити зовнішніх боргів на суму близько 90 млрд. грн. За його словами, на наступний рік сплата таких боргів складатиме вдвічі менше.

Також, сказав Президент, у 2012 році передбачаються надходження в бюджет України від проведення Євро-2012. «По нашим розрахункам, так як нам обіцяє віце-прем’єр-міністр КОЛЕСНІКОВ, ми трошки заробимо грошенят», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. При цьому він додав, що зараз необхідно завершувати всі об’єкти, які готуються до Євро-2012.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що в нинішній ситуації «головне, щоб в країні була стабільність». «Успішна буде та політика, яку будуть розуміти і підтримувати люди», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.