Уряд затвердив список платних адмінпослуг

Кабінет міністрів України схвалив постанову «Деякі питання надання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту і Державною службою інтелектуальної власності платних адміністративних послуг».

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Згідно з документом, розмір плати за надання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту платної адміністративної послуги з визнання і встановлення еквівалентності документів про освіту, виданих навчальними закладами іноземних держав, становить: три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян — для фізичних осіб; п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — для юридичних осіб.

Зокрема, платними послугами МОНмолодьспору є: видача ліцензії на надання освітніх послуг у сфері вищої та професійно-технічної освіти, переоформлення ліцензії на надання освітніх послуг у сфері вищої та професійно-технічної освіти, видача копії ліцензії на надання освітніх послуг у сфері вищої та професійно-технічної освіти, видача дубліката ліцензії на надання освітніх послуг у сфері вищої та професійно-технічної освіти, видача професійно-технічним навчальним закладам свідоцтв про атестацію, проставлення апостиля на офіційних документах, виданих навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами та організаціями, що стосуються сфери освіти і науки, визнання і встановлення еквівалентності документів про освіту, виданих навчальними закладами іноземних держав.

Державна служба інтелектуальної власності надає такі платні адмінпослуги: видача ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць, переоформлення ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць, видача копії ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць, видача дубліката ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць, видача контрольних марок на розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, видача свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір, видача патенту на винахід і корисну модель, видача патенту на промисловий зразок, видача свідоцтва на знак для товарів і послуг, реєстрація топографії інтегральної мікросхеми, видача свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товарів, видача свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності, видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір, видача дубліката патенту на винахід і корисну модель, видача дубліката патенту на промисловий зразок, видача дубліката свідоцтва на знак для товарів і послуг, видача дубліката свідоцтва про реєстрацію топографії інтегральних мікросхем, видача дубліката свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару.