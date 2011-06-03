Ярошенко: на єдиному казначейському рахунку накопичено 17,6 млрд. грн., на валютному – 18 млрд.

Міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО заявляє, що на 1 червня на єдиному казначейському рахунку накопичено 17,6 млрд. грн., на валютному – 18 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ф.ЯРОШЕНКО повідомив сьогодні у Верховній Раді під час Години запитань до уряду.

«Зараз за 5 місяців року ми маємо середньоденні залишки коштів на єдиному казначейському рахунку – 7 млрд. грн. і 17 млрд. – на валютному. Станом на 1 червня ми маємо 17,6 млрд. грн. – на казначейському рахунку і 18 млрд. грн. – на валютному», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

За його словами, минулого року середньоденні надходження на поточний казначейський рахунок становили 4,5 млрд. грн., на валютний – 12 млрд. грн.

«Ось як діє уряд, і які гроші ми маємо. Це нам дозволяє автоматично фінансувати всі видатки і реагувати на всі виклики», - підкреслив міністр фінансів.

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