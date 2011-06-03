Держмитслужба за п’ять місяців перерахувала в держбюджет майже 40 млрд. грн.

Державною митною службою України за 5 місяців поточного року до державного бюджету перераховано майже 40 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Держмитслужби Ігор КАЛЕТНІК на прес-конференції у Могилів-Подільському Вінницької області.

«Головний результат діяльності Митної служби за січень-травень 2011 року – це майже 40 млрд. грн., перерахованих до державного бюджету», - відзначив І.КАЛЄТНІК.

За його словами, «чималою в загальному обсязі надходжень є заслуга Вінницької митниці - 244 млн. грн., що на 425 більше ніж за аналогічний період минулого року».

«Ця цифра – є найкращою ілюстрацією стабільного розвитку бізнесу внаслідок ефективної співпраці між ДМСУ, місцевою владою та Митною службою Молдови. Проте є ще чималий ресурс для розвитку», - додав І.КАЛЕТНІК.