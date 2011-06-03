За I квартал до бюджету надійшло на 80% більше податків підприємців, ніж торік

За I квартал 2011 року до бюджету надійшло на 80% більше коштів з податків підприємців, ніж за аналогічний період 2009 року.

Про це йдеться у відповіді Державної податкової адміністрації на депутатське звернення Святослава ОЛІЙНИКА, повідомили УНІАН у прес-службі н6ародного депутата.

Так, згідно з документом, товариства з обмеженою відповідальністю за перший квартал поточного року сплатили до бюджету 13029,9 млн. грн., що на 50% більше, ніж у 2010 році і на 80% більше, ніж у 2009 році.

«Таке зростання надходжень до бюджету, на жаль, не є показником зростання ВВП, а свідчить про збільшення податкового тиску на підприємців. Це означає, що влада затягнула паски підприємцям. У цьому випадку взаємною дією має бути скорочення витрат на утримання державного апарату, але така тенденція, на жаль, не спостерігається. Наприклад, я зовсім не розумію відмову Дніпропетровської облради скоротити 6 з 8 заступників голови», - прокоментував статистику С.ОЛІЙНИК.

Крім того, в документі зазначено, що до зведеного бюджету у першому кварталі 2011 року надійшло 60846,8 млн. грн., що на 16,7% більше, ніж за відповідний період 2010 року і на 61,3% більше, ніж у першому кварталі 2009 року.

Як повідомлялося, в рамках проведення адміністративної реформи Дніпропетровська облрада відмовився скоротити 6 із 8 заступників голови. Також зазначалося, що їх утримання коштує бюджету мільйон гривень на рік.