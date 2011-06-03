Міжбанк: закриття торгів - 7,9860/7,9915 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9855/7,9910 грн./дол.,на 12:00 звузився спред – 7,9865/7,9885 грн./дол. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9860/7,9915 грн./долл.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2861/0,2865 грн./рубль, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2861/0,2864 грн./рубль. Нам момент закриття торгів ціни підвищилися до 0,2863/0,2866 грн./рубль.

У Росії курс долар-рубль знизився і склав 27,8999 рубля за долар (-0,0351).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4460/1,4515 долл./евро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,5560/11,5655 грн./євро, наи12:00 ціни пішли вгору – 11,5725/11,5815 грн./євро. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH встановилися на рівні 11,5720/11,5860 грн./евро.