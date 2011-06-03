Робоче листування між НБУ і Кабміном є загальноприйнятою світовою практикою - Арбузов

Робоче листування між Національним банком України (НБУ) і Кабінетом міністрів України є загальноприйнятою світовою практикою взаємодії центральних банків і урядів.

Про це йдеться в заяві голови Нацбанку Сергія АРБУЗОВА, оприлюдненій на сайті відомства, з приводу розповсюдження в ЗМІ листа НБУ на адресу прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА щодо інфляційної ситуації в Україні та перспектив співпраці з Міжнародним валютним фондом.

«Відзначу, що таке листування є загальноприйнятою світовою практикою взаємодії центральних банків і урядів. Це є складовою процесу координації монетарної політики Національного банку України та фіскальної політики уряду. Така співпраця дає можливість ефективно проводити економічну політику держави», - сказав С.АРБУЗОВ.

За його словами, співпраця фахівців цих відомств з оцінки перспектив і моделювання економічних ситуацій і прогнозів окремих макроекономічних показників є цілком природною.

«Важливим є те, що в цих дискусіях уряд і Національний банк знаходять спільні рішення для вирішення тих проблем, які є в економіці, - сказав С.АРБУЗОВ. - Це свідчить про високий рівень взаємодії й тісну співпрацю між нашими установами, є запорукою досягнення результатів, визначених у програмних документах уряду та Національного банку України».

Як повідомлялося, в ЗМІ з`явилася копія листа голови Нацбанку Сергія АРБУЗОВА главі уряду Миколі АЗАРОВУ, в якому НБУ покладає на Кабмін провину за зрив співпраці з МВФ.