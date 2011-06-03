До 1 липня якісний закон про спрощену систему оподаткування не приймуть - Королевська

Якісний закон про спрощену систему оподаткування не буде прийнятий до 1 липня, оскільки на поточному парламентському тижні відповідний урядовий законопроект не був розглянутий, і для доопрацювання документа залишається тільки один пленарний тиждень.

Таку думку в коментарі УНІАН висловила голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва, народний депутат України Наталія КОРОЛЕВСЬКА (фракція БЮТ-Батьківщина).

«За один тиждень неможливо професійно розглянути в двох читаннях і якісно доопрацювати урядовий законопроект у тому вигляді, в якому він є зараз», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Народний депутат зазначила, що раніше парламент відмовився розглядати альтернативні пропозиції з реформування системи оподаткування, підготовлені Радою підприємців України, що об`єднала понад 300 громадських організацій і профспілок, які представляють ділових людей з усіх регіонів України. Відповідний законопроект був внесений Н.КОРОЛІВСЬКОЮ у ВР ще 21 березня.

«Якщо наш закон готувала своєрідна «фокус-група» підприємницького співтовариства, котра чітко прописала механізм роботи спрощеної системи, то урядовий закон готувала «фокус-група» бюрократів. Тому законопроект Кабміну потребує серйозного доопрацювання. Для цього потрібен час і злагоджена робота, але оскільки до передбачуваного набуття чинності закону – 1 липня – залишається тільки один пленарний тиждень, отже, план уже зірваний», - сказала народний депутат.

«Тому ми стоїмо перед вибором: або закон все-таки буде прийнятий до 1 липня, але неякісний, або він узагалі не буде прийнятий. Знову нічого окрім декларацій з боку влади ми не побачили», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона також зазначила, що уряд підготував свій законопроект тільки через 6 місяців після набуття чинності Податкового кодексу, напередодні масових протестів 19 травня. «Людям запропонували хабар, щоб знизити градус соціальної напруги, але політичної волі на якісні зміни в податковій сфері у влади немає», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.