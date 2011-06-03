Продовження співпраці з МВФ є важливим, але не критичним – експерт

Продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) є важливим, але не критичним.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив президент Центру антикризових досліджень Ярослав ЖАЛІЛО коментуючи лист голови Нацбанку Сергія АРБУЗОВА главі уряду Миколі АЗАРОВУ, в якому НБУ покладає на Кабмін провину за зрив співпраці з МВФ.

«...Катастрофи в тому, що черговий транш МВФ не буде одержаний, я, власне, не бачу, - сказав Я.ЖАЛІЛО. - Мені здається, що певний динамізм економіка набрала і є підстави чекати, що Україна могла б спробувати профінансувати свої зовнішні зобов`язання з певних альтернативних джерел, приміром шляхом залучення інвестицій тощо. Я не думаю, що це катастрофічно і критично, але так склалося, що якщо програму розпочали, то зараз бажано її виконувати, принаймні цього року».

Експерт вважає, що в умовах, коли Україна уклала угоду з МВФ, а згодом вона буде скасована, цей факт буде негативним імпульсом. Приміром, це може на певний період часу погіршити в цілому довіру до фінансової стабільності держави, відповідно, погіршити інвестиційний імідж.

По-друге, Я.ЖАЛІЛО констатує, що цього року потрібні кошти для обслуговування зовнішнього боргу, «тому транші від МВФ були б не зайвими на даному етапі».

По-третє, експерт вважає, що навіть якщо Україна захоче перекредитуватися шляхом випуску єврооблігацій або за рахунок інших позичальників, то в будь-якому разі зниження рейтингу через скасування угоди з МВФ або затягування її виконання підвищить вартість цих позик.

Я.ЖАЛІЛО констатує, що МВФ висуває до України вимоги системного характеру, такі як пенсійна реформа, оздоровлення фінансів державних компаній, утримання показника дефіциту бюджету тощо.

Що стосується показника інфляції, то експерт вважає, що уряд, цілком імовірно, може змінити свій прогноз з урахуванням наявних реалій. «А сенс цієї зміни в чому полягає? Офіційний прогноз необхідний, коли будувалися показники бюджету 2011 року. Зараз показники бюджету побудовані. Необхідності щось офіційно міняти просто немає. Це, до речі, з року в рік у нас так буває. Навіть коли вже очевидно, що темпи інфляції будуть вищі за офіційний показник, уряд його не коректує до останнього, адже в цьому немає технологічної потреби», - сказав Я.ЖАЛІЛО.

При цьому він зазначив, що використання так званого інфляційного податку для наповнення бюджету - це традиційний інструмент не тільки української економіки.

Довідка УНІАН. Нова програма співпраці України і МВФ, схвалена в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми становить 2,5 роки. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Відразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш даного кредиту МВФ в розмірі 1,89 млрд. дол.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду на засіданні 22 грудня 2010 року прийняла рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by в обсязі 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол.

Як заявив глава представництва МВФ в Україні Макс АЛЬЄР, для отримання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду Україна має виконати ряд вимог.