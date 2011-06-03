Факти в листі НБУ до уряду не свідчать про протистояння між цими структурами – експерт

Факти, наведені в листі голови Національного банку України (НБУ) Сергія АРБУЗОВА на адресу прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, не свідчать про якесь протистояння між цими структурами.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив президент Українського аналітичного центру Олександр ОХРІМЕНКО, коментуючи лист С. АРБУЗОВА главі уряду М.АЗАРОВУ, в якому НБУ покладає на Кабмін провину за зрив співпраці з МВФ.

«Ніякого особистого протистояння там не немає, як і немає протистояння між структурами Нацбанку і уряду, - сказав О.ОХРІМЕНКО. - Інформація в листі має технічний характер. Більше того, в листі фактично повторюється те, про що ЗМІ давно говорили. Просто ці факти дістали офіційне підтвердження».

Експерт зазначив, що в разі ухвалення законопроекту про пенсійну реформу, який він вважає «сирим», існує ймовірність позитивного рішення МВФ 15 червня 2011 року про виділення Україні чергового траншу.

«Ймовірність відмови – це насамперед залежить від пенсійної реформи. Якщо встигнуть прийняти до 15-го числа, є ймовірність, що деякі моменти можуть переглянути і транш буде. Якщо не встигнуть, дуже велика ймовірність, що траншу не буде», - сказав О.ОХРІМЕНКО.

Довідка УНІАН. Нова програма співпраці України і МВФ, схвалена в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми становить 2,5 роки. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Відразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш даного кредиту МВФ в розмірі 1,89 млрд. дол.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду на засіданні 22 грудня 2010 року прийняла рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by в обсязі 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол.

Як заявив глава представництва МВФ в Україні Макс АЛЬЄР, для отримання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду Україна має виконати чотири вимоги.

Першою вимогою Фонду є проведення в Україні пенсійної реформи відповідно до положень, прописаних у програмі співпраці.

Друга вимога стосується коректування тарифів на газ і теплопостачання.

Третя вимога пов`язана з попереднім і зумовлена тим, що Фонд погодився на менш значне підвищення тарифів, при цьому зазначивши необхідність пошуку додаткових фінансових ресурсів.

Четверта вимога Фонду пов`язана з діяльністю Нацбанку, зокрема, з необхідністю скасування вимоги обов`язкового викупу рекапіталізаційних облігацій, що на думку МВФ, знижує незалежність НБУ.

За словами М. АЛЬЄРА, терміни отримання Україною чергового траншу кредиту МВФ залежать виключно від того, наскільки швидко українська влада зможе виконати перелічені вимоги.