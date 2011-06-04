Відповідальними за неефективну роботу з МВФ є і уряд, і Верховна Рада - Литвин

Відповідальними за неефективну роботу з Міжнародним валютним фондом є і уряд, і Верховна Рада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам у Ялті голова ВР Володимир ЛИТВИН, коментуючи листування між Національним банком України та урядом щодо співпраці з МВФ.

В.ЛИТВИН зазначив: «Я думаю, що будь-яка дискусія буде сприяти активізації роботи».

«Якщо вже підписали меморандум з МВФ, то його треба виконувати. Інакше буде важко залучати людей, які хочуть співпрацювати з Україною і працювати в Україні», - підкреслив голова ВР.