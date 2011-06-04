Лист Арбузова прем’єру свідчить про незалежність Нацбанку, вважають у Партії регіонів

Лист голови Національного банку України Сергія АРБУЗОВА прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ, у якому провина за зрив співпраці з Міжнародним валютним фондом покладається на Кабінет міністрів, свідчить про незалежність Нацбанку.

Про це заявив у п’ятницю ввечері в ефірі програми «Шустер Live» на Першому національному телеканалі народний депутат від Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО.

«Що я бачу тут позитивного. Наша країна, як би ми не сварились, не критикували один одного, є демократичною країною. Ті інституції, які зафіксовані у Конституції як незалежні, по факту такими і є. Національний банк – незалежний інститут, і він висловлює свою позицію для розуміння урядом, які дії буде робити Нацбанк», - пояснив Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

«Не думаю, що цей лист поганий. Це лист, який, на мій погляд, як раз дає можливість ті усі виклики, які існують, виправити. Власне, про це і йдеться. Голова Нацбанку в контексті цього листа наголошує про необхідність співпрацювати з міжнародними фінансовими інституціями. Саме це є фабулою листа», - наголосив він.

За словами депутата, у листі С.АРБУЗОВА йдеться саме про те, що в разі, якщо Україна не буде співпрацювати з міжнародними фінансовими інституціями, це призведе до втрат для країни.

Як повідомляв УНІАН, С.АРБУЗОВ у листі до М.АЗАРОВА висловив занепокоєння Нацбанку загрозою посилення інфляції. Так, у квітні зростання індексу споживчих цін прискорилося до 9,4% у річному вираженні. Враховуючи тенденції до зростання світових цін на сировину і низьку базу порівняння минулого року, до середини літа споживча інфляція може досягти 12-13% у річному вираженні. Голова НБУ також вказав на ризики у разі припинення співпраці з МВФ.