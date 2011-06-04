Азаров: за підсумками року дефіцит бюджету складе 3%

За підсумками перших п`яти місяців 2011 року дефіцит державного бюджету становить трохи більше ніж 1%, за підсумками року уряд очікує дефіцит менш як 3% ВВП.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив, виступаючи на саміті міністрів фінансів країн СНД.

«Цього року ми думаємо, що закінчимо його з дефіцитом менш як 3%. А зараз за п`ять місяців дефіцит реально приблизно 1% з лишком», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він наголосив, що на сьогодні в Україні немає жодних проблем з обслуговуванням і виплатою зовнішнього боргу, а також із забезпеченням внутрішніх потреб країни у фінансах.

«Як ми могли цього добитися? А шлях простий. Це жорстке, ефективне витрачання кожної гривні державного бюджету і це зменшення дефіциту бюджету», - сказав М.АЗАРОВ.