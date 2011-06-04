Україна продовжила дію кредиту ВТБ в 2 млрд. доларів до кінця 2011 року

Україна продовжила дію кредиту російського «Внєшторгбанку» в 2 млрд. доларів ще на півроку - до кінця 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив директор Департаменту управління держборгом і міжнародного співробітництва Міністерства фінансів Сергій МАКАЦАРІЯ.

«Кредит продовжено ще на півроку – до грудня 2011 року. Рішення було ухвалено минулого тижня», - сказав С.МАКАЦАРІЯ.

При цьому він відзначив, що це вже друге продовження кредиту, і за умовами його надання продовження може відбуватися тричі на термін 6 місяців.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня 2010 року Україна одержала від «Внєшторгбанку» на 6 місяців кредит у розмірі 2 млрд. дол. для покриття дефіциту державного бюджету під 6,7% річних з правом триразової пролонгації.

Наприкінці 2010 року було прийнято рішення про перше продовження цього кредиту на півроку – до кінця червня нинішнього року.