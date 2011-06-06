Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 7,9855-7,9895 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9855/7,9895 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2874/0,2877, котирування з євро-гривні пішли вгору – 11,6925/11,7025. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,4635/1,4637 (у п`ятницю — 1,4471/1,4473).

У п`ятницю Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією за валютною парою USD/UAH – 7,9750/7,9850.