Мінфін: дефіцит держфінансів на 1 червня - 5,5 млрд. грн., на 1 липня — 11,6 млрд. грн.

Міністерство фінансів України чекає дефіциту сектора державного управління на 1 червня ц.р. на рівні 5,5 млрд. грн., на 1 липня — 11,6 млрд. грн. при межі на I півріччя 2011 року — 19,2 млрд. грн.

Про це йдеться в доповідній записці на ім`я прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, підписаній міністром фінансів Федором ЯРОШЕНКОМ, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

У документі зазначається, що фактичний дефіцит держфінансів за підсумками січня-березня 2011 року становив 4,3 млрд. грн. при межі 10,6 млрд. грн.

Таким чином, зазначається, що на сьогодні Україна виконує вимогу щодо граничного рівня дефіциту держфінансів для завершення чергового перегляду програми співпраці з МВФ і одержання Україною траншу кредиту stand-by.

В цілому повідомляється, що на даний момент невирішеними питаннями, які перешкоджають завершенню перегляду програми МВФ, є підвищення тарифів на газ з метою збалансування фінансового стану НАК "Нафтогаз України" і проведення пенсійної реформи.

«Для забезпечення виконання умов програми «стенд-бай» пропонуємо дати доручення відповідним центральним органам виконавчої влади активізувати роботу за вказаними напрямами», - говориться в документі.

Довідка УНІАН. Нова програма співпраці України і МВФ, схвалена в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми 2,5 року. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Відразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш цього кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду на засіданні 22 грудня 2010 року ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by в обсягу 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол.

Як заявив глава представництва МВФ в Україні Макс АЛЬЄР, для одержання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду Україна має виконати ряд вимог.