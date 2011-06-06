Мінфін написав Азарову про перегляд макропоказників

Міністерство фінансів України вважає за необхідне прискорити перегляд прогнозу макропоказників на 2011 рік.

Про це йдеться в доповідній записці на ім`я прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, підписаній міністром фінансів Федором ЯРОШЕНКОМ, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

У документі вказується, що, враховуючи очікування уповільнення інфляційних процесів, тенденцію до зниження цін на енергоресурси на світових ринках, а також прогнози експертів щодо зниження світових цін на зернові в новому маркетинговому році, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України при уточненні прогнозу основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2011 рік був узгоджений з Міжнародним валютним фондом показник зростання споживчих цін на 2011 рік в середньому до попереднього року на 9,3% (проти прогнозу в 10,8%, використаного при розрахунку бюджетних показників на 2011 рік) при збереженні прогнозу зростання цін у грудні 2011 до грудня 2010 року на рівні 8,9%.

«Вважаємо за доцільне забезпечити найближчим часом розгляд і затвердження на засіданні Кабінету міністрів України уточненого макропрогнозу на 2011 рік», - наголошується в документі.