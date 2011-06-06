УЄФА очікує на рекордний прибуток від Євро-2012

Європейський футбольний Союз очікує на прибуток від проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року у розмірі 1,3 мільярда євро. Це трохи більше, ніж від проведення Євро-2008 в Австрії та Швейцарії, повідомляє Інформаційний центр “Україна-2012” з посиланням на прес-службу УЄФА.

Левову частину попереднього прибуткового кошторису Євро-2012 становитиме продаж медіа-прав – 62% або понад 840 мільйонів в європейській валюті, та комерційних прав (спонсорство, ліцензування та мерчандайзинг) – 22% або 290 мільйонів євро.

Загалом УЄФА відзначає неабияке зростання прибутку від проведення континентальної першості з футболу і вже сьогодні можна стверджувати, що за останні двадцять років прибутковість ЧЄ зросла більше, ніж у 30 разів.