Міжбанк: закриття торгів - 7,9830/7,9890 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9855/7,9895, на 12:00 звузився спред - 7,9880/7,9895. На момент закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9830/7,9890 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2874/0,2877, на 12:00 ціни знизилися до 0,2872/0,2875. На момент закриття торгів досягли рівня 0,2870/0,2873. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 27,8324 (-0,0675).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,4600/1,4655. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,6925/11,7025, на 12:00 ціни пішли донизу 11,6875/11,6955. На момент закриття торгів цінові показники по EUR/UAH встановилися на рівні 11,6585/11,6735.