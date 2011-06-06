Сьогодні набув чинності закон про спрощення відкриття і ведення бізнесу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва.

Засновники юросіб (крім акціонерних товариств) відтепер можуть визначати розмір свого стартового капіталу самостійно. До прийняття закону статутний фонд для товариств з обмеженою відповідальністю повинен був бути не менше суми, яка дорівнює одній мінімальній зарплаті, для акціонерного товариства - не менше 1 250 мінімальних зарплат.

Також тепер засновникам не потрібно буде вносити гроші у вигляді внесків до статутного капіталу до моменту проведення їх держреєстрації. Запропоновані зміни дозволять заощадити на оплаті послуг банків під час відкриття тимчасових рахунків і на оплаті за нотаріальне посвідчення підписів засновників на установчих документах і рішення засновників про створення юрособи.

Крім того, спрощуються вимоги щодо обов`язкового нотаріального оформлення окремих документів, які подаються на проведення державної реєстрації припинення діяльності юрособи і фізособи-підприємця.

Нагадаємо, Верховна Рада України 21 квітня прийняла закон, який спрощує відкриття бізнесу.

20 травня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон № 3263-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури започаткування підприємництва».