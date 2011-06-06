Інфляція в Україні у травні становила 0,8%

Інфляція в Україні у травні 2011 року порівняно з квітнем 2011 року становила 0,8%, проти грудня 2010 року – 5,5%.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, показник інфляції в травні 2011 року порівняно з травнем 2010 року – 11%, у січні-травні 2011 проти аналогічного періоду 2010 року – 8,7%.

Ціни на харчові продукти і безалкогольні напої у травні 2011 року до травня 2010 року зросли на 10,4% (у січні-травні 2011 року до січня-травня 2010 року зросли на 7,5%), зокрема, на продукти харчування – на 10,5% (7,5%), хліб і хлібопродукти – на 19,5% (17,7%), зокрема на хліб – на 13,9% (12,5%), макаронні вироби – на 16,2% (13,3%), кондитерські вироби з борошна – 9% (9,4%), м`ясо і м`ясопродукти – на 2,6% (2,2%), рибу і рибопродукти – на 4,1% (3,5%), молоко, сир і яйця – на 2,5% (0,8%), зокрема на молоко – на 7,7%, сир і сир – на 4,8%, на яйця – знизилися на 23,5%, на масло і жири – ціни зросли на 6,7% (5,7%), зокрема на масло вершкове – на 13,4%, олію соняшникову – на 15,8%, на інші харчові тваринні жири – знизилися на 20,9%.

Ціни на фрукти у травні 2011 року до травня 2010 року зросли на 18,8% (у січні-травні 2011 року до січня-травня 2010 року на 11,5%). На овочі ціни зросли на 25,5% (13,2%), зокрема на картоплю – на 43,8% (22,8%). Ціни на цукор зросли на 15,7% (3,4%), кондитерські вироби цукристі – на 9,3% (11,3%), безалкогольні напої – на 7,4% (6,2%).

Алкогольні напої і тютюнові вироби у травні 2011 р. до травня 2010 р. подорожчали на 19,6% (у січні-травні 2011 року до січня-травня 2010 року – на 19,9%), ціни на одяг і взуття зросли на 1,7% (1,8%), зокрема на одяг – на 2,1%, взуття – на 1%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива у травні 2011 року до травня 2010 року подорожчали на 23,6% (у січні-травні 2011 року до січня-травня 2010 року – на 20,7%), зокрема квартплата зросла на 14,2% (11,7%), ціни на утримання і ремонт житла зросли на 3% (2,6%), каналізацію – на 13,9% (12,2%), воду – 14,3% (12,2%), ціни на електроенергію — на 22,9% (11,9%), на природний газ – на 50,1% (50,1%), на гарячу воду і опалення – зросли на 21,4% (18,9%).

Ціни на предмети домашнього ужитку, побутову техніку і поточне утримання житла у травні 2011 р. до травня 2010 року зросли на 2,8% (у січні-травні 2011 року до січня-травня 2010 року – на 2,1%), зокрема меблі, килими й інші види покриттів для підлоги подорожчали на 3,2% (2,7%), домашній текстиль – на 4,6% (3,9%), побутова техніка – на 0,7% (знизилися 0,5%).

Вартість послуг охорони здоров`я у травні 2011 р. до травня 2010 року зросла на 6,8% (у січні-травні 2011 року до січня-травня 2010 року – на 6,1%), зокрема вартість медичних товарів і устаткування – на 6,2% (4,2%), амбулаторні послуги подорожчали на 6,6% (7,4%).

Ціни у транспортній сфері у травні 2011 р. до травня 2010 року зросли на 17,3% (у січні-травні 2011 року до січня-травня 2010 року – на 12%), зокрема на придбання транспортних засобів – на 2,8% (1,4%), на пальне і масла – на 29,2% (21,6%), транспортні послуги – на 13,5% (8,9%) (пасажирський залізничний транспорт — на 3,5% (2,1%), пасажирський автодорожній транспорт – на 15,1% (10,1%)).

Ціни у сфері зв`язку в травні 2011 р. зросли на 1,9% (у січні-травні 2011 року до січня-травня 2010 року – знизилися на 2,4%), на поштові послуги не змінилися (не змінилися), вартість телефонних і телефаксових послуг зросла на 2,5% (знизилася - на 2%).

Ціни у сфері відпочинку і культури у травні ц.р. зросли на 4,3% (у січні-травні 2011 року до січня-травня 2010 року – на 3,5%), при цьому вартість аудіотехніки, фото- і комп`ютерного устаткування знизилася у травні ц.р. на 2,9% (також знизилася - на 3,1%), вартість відпочинку і послуг культури зросла на 7,4% (7%), газети, книги і канцелярські товари подорожчали на 6,5% (6,5%).

Ціни у сфері освіти у травні 2011 р. до травня 2010 р. зросли на 11% (у січні-травні 2011 року до січня-травня 2010 року – на 10,8%), зокрема дошкільна і початкова освіта подорожчала на 22,7% (21,7%), середня освіта – на 8,8% (8,8%), вартість вищої освіти збільшилася на 8,8% (8,8%).

Вартість послуг ресторанів і готелів у травні 2011 р. до травня 2010 року зросла на 7,7% (7,4%).

Довідка УНІАН. В Україні інфляція в Україні в грудні 2010 року порівняно з листопадом 2010 року становила 0,8%, з початку 2010 року (до грудня 2009 року) – 9,1%.