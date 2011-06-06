Кабмін поліпшив прогнозні макропоказники 2011 року: зростання ВВП з 4,5 до 4,7%

Кабінет Міністрів поліпшив прогнозні макропоказники 2011 року, зокрема, зростання ВВП очікується на рівні 4,7% (раніше 4,5%) номінальний ВВП збільшений до 1 трлн. 291 млрд. грн. (раніше 1 млрд. 253 млрд. грн).

Відповідну постанову №587 від 6 червня 2011 р. розміщено на сайті уряду.

Згідно з документом, індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року) становитиме 17,9% (раніше 11,3%), прибуток підприємств – 242,3 млрд. грн. (раніше 218,3 млрд. грн.), фонд оплати праці найманих робітників і грошового забезпечення військовослужбовців – 399,5 млрд. грн (раніше 390,8 млрд. грн.), середньомісячна заробітна плата працівників: номінальна – 2 тис. 695 грн. (раніше 2 тис. 587 грн.) номінальна, відкоректована на індекс споживацьких цін, відсотків до попереднього року - 110,1% (раніше 104%).

Згідно зі змінами, негативне сальдо торгового балансу, визначене за методологією платіжного балансу, збільшене до 4 млрд. 936 дол. США (раніше 3 млрд. 398 млн. дол. США). Експорт товарів і послуг збільшений до 84 млрд. 993 млн. дол. США (раніше 74 млрд. 440 млн. дол. США), у відсотках - 122,7% (раніше 110,3%); імпорт товарів і послуг – 89 млрд. 929 млн. дол. США (раніше 77 млрд. 838 млн. дол. США), у відсотках до попереднього року – 123% (раніше 110,4%).