Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 7,9860-7,9890 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9860/7,9890 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКконсалтинг», ціни на російську валюту становили 0,2873/0,2877, котирування по євро-гривні залишилися на колишньому рівні – 11,6935/11,6995.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують підвищуватися – 1,4641/1,4643 (понеділок — 1,4635/1,4637).

У понеділок Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH – 7,9750/7,9850.