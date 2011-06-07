Розмір Фонду гарантування вкладів у травні збільшився на 0,1%

Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України у травні 2011 року збільшився на 0,1% - до 4,094 млрд. грн.

Про це йдеться у повідомленні Фонду, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, станом на 6 червня, кількість учасників Фонду - 167 банків, кількість тимчасових учасників – 8 банків.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений у лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб.

З листопада 2008 року розмір гарантованої суми вкладів встановлений на рівні 150 тис. грн.

Надходження до Фонду в 2010 році становили 1,428 млрд. грн., виплати гарантованих сум – до 2,294 млрд. грн. Виплати здійснювалися вкладникам 16 ліквідованих банків, гарантовану суму одержали 65 тисяч осіб.