Світовий банк і Єврокомісія просять Януковича ветувати зміни до закону про держзакупівлі - ЗМІ

Світовий банк (СБ) і Єврокомісія (ЄК) звернулися до Адміністрації Президента та уряду з пропозицією ветувати зміни до закону про державні закупівлі.

Про це пише газета "КоммерсантЪ-Украина" (№ 90 від 7 червня).

Як зазначається, СБ і Єврокомісія перерахували три позиції, при збереженні яких фінансова допомога Україні залишиться замороженою. "Деякі зміни відводять закон убік від європейських і міжнародних стандартів. У зв`язку з цим ми переконливо рекомендуємо повернути закон до парламенту", – йдеться в документі.

Якщо прохання СБ і ЄК будуть проігноровані, вони розглядають можливість розширити фінансові санкції щодо України, зупинивши "перерахування фінансової допомоги, зокрема в рамках програм бюджетної та макроекономічної підтримки". Раніше ЄС уже заморозив допомогу Україні за кількома програмами сумарною вартістю понад 280 млн. євро. Тепер від вирішення проблеми держзакупівель залежить також надання Києву кредиту ЄС у розмірі 610 млн. євро та реалізація інших фінансових проектів.

Міжнародні експерти виділили в новому законі три неприйнятні позиції, головна з яких – виведення держкомпаній із поля дії закону. "Багато операцій, обумовлених у директивах ЄС, тепер не підпадатимуть під дію українського законодавства про держзакупівлі... Особливо ми стурбовані тим, як закон вплине на закупівлі, що проводяться комунальними підприємствами", – йдеться в листі.

Друга претензія стосується скасування тендерів при придбанні товарів і послуг Аграрним фондом, що "може серйозно вплинути на розвиток національних ринків".

Останнє зауваження СБ і ЄК стосується процедури страхування предмету закупівлі, що вводиться новим законом: "Вимога страхування предмету закупівлі невиправдано і може істотно ускладнити процес. Ми рекомендуємо відмовитися від цієї ініціативи". На думку першого віце-прем`єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА, це положення виправдане й відповідає європейським нормам. Ймовірно, за підсумками дискусії норма про страхування залишиться, але буде переписана, щоб уникнути двозначності її трактування.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 17 травня прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель».

31 травня високопоставлений дипломат ЄС зазначив, що Україні може бути заморожена передбачена на 2011-2013 роки в рамках національної індикативної програми допомога в 470 млн. євро через проблеми із законом про держзакупівлі.

1 червня під час візиту до Брюсселя перший віце-прем`єр-міністр України А.КЛЮЄВ заявив, що Україна планує допрацювати закон про держзакупівлі, прийнятий 17 травня, з експертами Світового банку.