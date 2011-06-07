Депутати пропонують покрити 1,5 млрд. грн. боргу кредитних спілок за рахунок ПДВ

Депутати пропонують покрити 1,5 млрд. грн. проблемної заборгованості кредитних спілок за рахунок позапланових надходжень до Державного бюджету України від збору податку на додану вартість (ПДВ).

Відповідний законопроект, ініційований головою фракції Комуністичної партії України у Верховній Раді Петром СИМОНЕНКОМ і членом фракції КПУ Аллою АЛЕКСАНДРОВСЬКОЮ, зареєстровано у ВР 3 червня 2011 р. під №8628.

У законопроекті «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» зазначається, що на сьогоднішній день система кредитної кооперації не в змозі справитися з ситуацією існуючої проблемної заборгованості. При цьому кредитні спілки, на відміну від банків, не мають доступу до системи рефінансування Національного банку України або іноземних джерел фінансування. Механізми Фонду гарантування вкладів фізичних осіб не розповсюджуються на депозити членів кредитних спілок. Таким чином, єдиним можливим зовнішнім джерелом вирішення цієї проблеми в 2011 році є використання коштів держбюджету України.

Проектом пропонується встановити, що в 2011 році кошти, одержані від надпланових надходжень доходів до держбюджету від податку на додану вартість частково прямують на державну підтримку кредитної кооперації.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що, за інформацією Державного казначейства України, в січні-квітні цього року надходження податку на додану вартість становлять 40 млрд. 472,2 млн. грн. (109,6% до планових показників на січень-квітень 2011 року), що на 3,5 млрд. грн. більше запланованого показника.