Міжнародні валютні резерви НБУ зменшилися 37,87 млрд. доларів

Міжнародні валютні резерви Національного банку України в травні 2011 року зменшилися на 1,3%, або на 0,484 млрд. дол. - до 37 млрд. 867,48 млн. дол.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з повідомленням, з початку року золотовалютні резерви збільшилися на 9,5%, або на 3 млрд. 291,08 млн. дол. – з 34 млрд. 576,40 млн. дол.

Також повідомляється, що на 1 червня в структурі резервів на резерви в іноземній валюті припадало 36 млрд. 500,94 млн. дол., резервна позиція в МВФ — 0,03 млн. дол., спеціальні права запозичення — 8,33 млн. дол., золото — 1 млрд. 358,18 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ не виключає, що обсяг золотовалютних резервів до кінця 2011 року може збільшитися до близько 40 млрд. дол.