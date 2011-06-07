Експерти: інфляція в 2011 році може скласти 10-10,5%

Інфляція в 2011 році може скласти 10-10,5%, у разі, якщо розрахункова база не буде змінена, тому що більше 53,5% інфляції становлять продукти харчування, а 11,0% - тарифи на комунальні послуги.

Такий прогноз міститься в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Тим не менше, вважають аналітики, якщо частка споживчих товарів в індексному кошику буде знижена, тоді може бути досягнутий рівень 9-9,5%. У червні-липні варто очікувати зниження рівня інфляції на фоні зниження цін на фрукти, овочі, молочну продукцію. Однак, подальше зростання тарифів на комунальні послуги може компенсувати це зниження, що виведе інфляцію на рівень 10,5% в 2011 році.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, інфляція в Україні в травні 2011 року, порівняно з квітнем 2011 року, склала 0,8%, проти грудня 2010 року - 5,5%.

Показник інфляції в травні 2011 року, порівняно з травнем 2010 року, - 11%, в січні-травні 2011, проти аналогічного періоду 2010 року, - 8,7%.

Ціни на харчові продукти і безалкогольні напої в травні 2011 року до травня 2010 року зросли на 10,4% (у січні-травні 2011 року до січня-травня 2010 року зросли на 7,5%), зокрема на продукти харчування - на 10 , 5% (7,5%).

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива в травні 2011 року до травня 2010 року подорожчали на 23,6% (у січні-травні 2011 року до січня-травня 2010 року - на 20,7%), зокрема квартплата зросла на 14,2% (11,7%), ціни на утримання і ремонт житла зросли на 3% (2,6%), каналізацію - на 13,9% (12,2%), воду - 14,3% (12,2%), ціни на електроенергію - на 22,9% (11,9%), на природний газ - на 50,1% (50,1%), на гарячу воду і опалення - зросли на 21,4 % (18,9%).