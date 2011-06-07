ДПСУ збільшила перерахування до зведеного бюджету на 35 млрд. грн.

За попередніми даними, у січні-травні ц.р. Державна податкова служба України (ДПСУ) перерахувала до зведеного бюджету на 35 млрд. грн. податків більше, ніж за аналогічний період 2010 року, – 108,763 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник голови ДПСУ Олег МАТВЄЄВ.

Зокрема, до Державного бюджету за 5 місяців ц.р. перераховано 80,619 млрд. грн., до місцевих бюджетів - 28,143 млрд. грн.

За словами О.МАТВЄЄВА, у травні до загального фонду Держбюджету надійшло 21,396 млрд. грн. податків і зборів, які контролюються ДПСУ, що майже удвічі більше порівняно травнем 2010 року.

Бюджетний розпис Мінфіну виконаний на 103,3%, додатково надійшло 679,2 млн. грн., сказав О.МАТВЄЄВ.

У січні-травні ц.р. до загального фонду Держбюджету поступило 77,802 млрд. грн. податків, що в 1,9 разу більше за аналогічний показник минулого року, зазначив О.МАТВЄЄВ.