Міжбанк: торги доларом закрилися котируваннями 7,9850/7,9930 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,9860/7,9890, до 12:00 звузився спред 7,9870/7,9880. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях - 7,9850/7,9930 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2873/0,2877, до 12:00 ціни зросли до 0,2879 / 0,2882. До закриття торгів відкотилися до рівня 0,2878/0,2881. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 27,7300 (-0,1024).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4565/1,4680. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,6935/11,6995, до 12:00 ціни пішли вгору 11,7185 / 11,7260. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH встановилися на рівні 11,7080/11,7255.