Золото в червні подолає позначку 1550 доларів за унцію - експерт

Золото в червні цього року подолає позначку 1550 доларів за унцію.

Такий прогноз озвучив у коментарі агентству УНІАН заступник начальника управління грошового обігу, неторгових і касових операцій «Першого українського міжнародного банку" (ПУМБ) Максим САЛУТІН.

Він зазначив, що в перших числах травня золото котирувалося в районі 1540 дол./унція. Протягом місяця ціна знижувалася до 1488 дол./унція. Наприкінці ж травня ціна знову зросла до рівня 1537 дол./унція.

Як підкреслив М.САЛУТІН, ціна на золото протягом минулого місяця знижувалася разом з цінами на інші сировинні товари в результаті падіння цін на срібло, яке вважається більш дешевою альтернативою золоту. Різке зниження цін на срібло викликало у покупців побоювання щодо інших дорогоцінних металів.

За словами експерта, зростання котирувань на золото в кінці травня було зумовлено його покупками в якості активу-притулку на тлі проблем єврозони з суверенними боргами її членів. Ціни на золото підштовхувались вгору також останніми економічними даними США і Китаю, що вказують на уповільнення економічного зростання в цих країнах.

М.САЛУТІН повідомив, що на локальному ринку червень і липень, як правило, спокійні місяці в частині продажу металу. Станом на 7 червня 2011 року ціна 1 грама золота в 100-грамовому зливку складає 402,60 грн.