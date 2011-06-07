У червні ПДВ відшкодують в автоматичному режимі 122 платникам податків на 2,2 млрд. грн.

У червні Державна податкова служба України (ДПСУ) відшкодує податок на додану вартість в автоматичному режимі 122 платникам податків на суму 2,2 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник голови ДПСУ Олег МАТВЄЄВ.

"В автоматичному режимі в червні відшкодування отримають 122 підприємства на загальну суму 2,2 млрд. грн.", - сказав О. МАТВЄЄВ.

Він повідомив, що за підсумками січня-травня підприємствам було відшкодовано ПДВ на суму 16,7 млрд. грн. "На сьогодні зібрано 33,1 млрд. грн. ПДВ. На рахунки платників податків відшкодовано 16,7 млрд. грн.", - відзначив заступник голови ДПСУ.

Крім того, ДПСУ з початку року попередила незаконне відшкодування ПДВ на суму 3,6 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Автоматичне відшкодування ПДВ в Україні передбачено Податковим кодексом і почалося з березня 2011 року.