У січні-травні податкова міліція збільшила перерахування до бюджету на 266 млн. грн.

У січні-травні 2011 року підрозділи податкової міліції забезпечили надходження до державного бюджету на суму 1,8 млрд. грн., що на 266,2 млн. грн. більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник голови Державної податкової служби України (ДПСУ) Олег МАТВЄЄВ.

За 5 місяців податкова міліція виявила 2348 злочинів у сфері оподаткування, у тому числі 2069 - тяжкі, за ухилення від сплати податків - 1124, з них 1076 (95,7%) - ухилення від оподаткування в особливо великих розмірах.

За словами О.МАТВЄЄВА, з початку року до судів направлено кримінальні справи по 1051 злочину, які були порушені за матеріалами податкової міліції.

Крім того, було встановлено 944 фактів необґрунтовано заявленого ПДВ до відшкодування на суму 2,9 млрд. грн.

Як відзначив. О.МАТВЄЄВ, з початку року припинено діяльність 68 конвертаційних центрів. З контрагентів таких центрів до бюджету стягнуто майже 150 млн. грн.

З незаконного обігу в 2011 році вилучено товарно-матеріальні цінності на суму 466 млн. грн., у тому числі лікеро-горілчаних виробів на суму 51 млн. грн., тютюнових виробів - на 32,4 млн. грн. Виявлено 337 підпільних центрів з виробництва товарів народного споживання, з яких 120 - цехи алкогольної продукції.