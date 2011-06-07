Експерт: інфляція в Україні буде вище 10%

Щомісячна інфляція буде в річному вираженні вище 10% впродовж всього 2011 року.

Такий прогноз озвучив у коментарі агентству УНІАН аналітик інвестиційної компанії Phoenix Capital Олександр ЛОЗОВИЙ.

Він відзначив, що поточне прискорення темпів інфляції пов`язане в першу чергу із зростанням цін на продукти харчування і комунальні послуги, за рахунок яких індекс споживчих цін у травні підвищився на 5,3 пункту та 2,6 пункту відповідно.

На думку О.ЛОЗОВОГО, інфляція продовжить зростання в наступні кілька місяців через значний впливу цінової динаміки в перші чотири місяці 2011 року. При цьому аналітик очікує, що інфляційні ризики знизяться в третьому кварталі, у зв`язку зі зниженням ділової активності і завдяки гарним перспективам майбутнього врожаю.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, показник інфляції в травні 2011 року, порівняно з травнем 2010 року, склав 11%, в січні-травні 2011 проти аналогічного періоду 2010 року - 8,7%. Інфляція в Україні в травні 2011 року, порівняно з квітнем 2011 року склала 0,8%, проти грудня 2010 року - 5,5%.