Офіційний курс гривні до долара в травні знизився на 0,07% - НБУ

Офіційний курс гривні щодо долара США в травні знизився на 0,07% - до 7,9706 грн./дол. США. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з повідомленням, щодо євро і російського рубля гривня зміцнилася на 3,47% і 1,97% - до 11,3756 грн./євро і 2,8397 грн./10 рублів відповідно.

У НБУ відзначають, що в травні зберігалися нетто-надходження іноземної валюти від нерезидентів, а на міжбанківському валютному ринку України - її чиста пропозиція. Сальдо валютних інтервенцій Національного банку України становило 127,2 млн. дол. США (у еквіваленті).

За місяць ринковий курс гривні щодо долара США за безготівковими операціями знизився на 0,16% - до 7,9782 грн./дол. США, а за операціями продажу готівкових доларів США - на 0,28% - до 7,998 грн./дол. США.