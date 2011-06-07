Базова інфляція в Україні у травні становила 0,6% – Держкомстат

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в травні 2011 року проти квітня 2011 року становила 0,6%.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, в квітні 2011 року показник базової інфляції проти грудня 2010 року становив 2,9%, проти травня 2010 року - 7,8%, в січні-травні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року - 7,3%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які мають адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, індекс споживчих цін на товари і послуги (інфляція) в Україні в травні ц.р. порівняно з квітнем ц.р. становив 0,8%, з початку року – 5,5%.